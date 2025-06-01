Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется постоянно, так что рассказываем о том, какая инициатива доступна на данный момент.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области включает в себя не только стандартные наборы продуктов или лекарств, сообщает Politeka.

В городе есть возможность бесплатно взять необходимую одежду и обувь в социальном гардеробе при благотворительной организации Каритас. Инициативу запустили еще в 2018 году в рамках проекта "Пространство поддержки".

Ее создали в ответ на запросы местных жителей, которые из-за сложных обстоятельств не имели возможности приобрести даже самое необходимое. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области в таком формате помогает и внутренне перемещенным лицам и местным жителям, оказавшимся в кризисе.

Это поддержка для тех, чей доход не позволяет обеспечить себя базовыми вещами. Пожилые люди, семьи в сложных обстоятельствах, все, кто нуждается, могут прийти и выбрать себе то, что необходимо. В гардеробе работают волонтеры. Они каждый день сортируют вещи, помогают с выбором, консультируют.

Здесь можно найти и теплые куртки и легкие летние платья или футболки. Все это уже было в употреблении, но в хорошем состоянии. Вещи чистые, чистоплотные и будут служить еще долго новым владельцами.

Те, кто может поделиться и приобщиться к гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области, также могут приносить вещи. Нужно все: одежда, обувь, полотенца, детские игрушки, постельное белье, посуда, средства гигиены.

Гардероб открыт каждую вторник и пятницу с 10 до 13 часов по адресу улица Семафорная 8. За деталями можно обращаться по телефону 050-322-46-00.

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