Багатьох українців цікавить, чи зростуть платіжки за тепло в червні в Полтаві.

Платіжки за тепло в червні в Полтаві залишаться без змін, повідомляє Politeka.

Це стало можливим завдяки дії Закону №2479-IX, який вступив у силу 19 серпня 2022 року. Документ передбачає тимчасову заборону на зростання окремих тарифів у період воєнного стану та під час подальшого відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Як наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ціни на тепло і гарячу воду до завершення бойових дій залишатимуться стабільними, аби не створювати додаткове фінансове навантаження на населення.

Він запевнив, що уряд не планує змін у тарифній політиці до завершення війни. Це означає, що попри складну економічну ситуацію, вартість послуг для споживачів залишається незмінною.

Національний банк України також підтримав цей підхід. У своїх прогнозах НБУ зазначає, що тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання збережуться на чинному рівні щонайменше до кінця 2025 року. Водночас із 2026 року можливе поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Отже, українським споживачам важливо враховувати, що платіжки за тепло в червні в Полтаві не зростуть, проте надалі можливі зміни, до яких варто бути готовими. Тому вже зараз варто слідкувати за оновленнями в законодавстві та готуватися до можливих змін після завершення воєнного стану.

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