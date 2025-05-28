Відключення світла в Полтавській області відбудеться у зв’язку з проведенням робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.
Жителі Скороходівської громади та прилеглих населених пунктів зіткнуться з тимчасовими перервами в електропостачанні. Знеструмлення заплановані на 29 та 30.05 2025 року.
Перелік населених пунктів та адрес, де не буде постачання:
29 травня (четвер):
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смт Скороходове: вул. Миру, 16
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смт Чутове: вул. Енергетиків, 16А, 16б
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с. Білецьківка, с. Бурти, с. Маламівка, с. Підгірне, с. Майбородівка – низка вулиць, зокрема Садова, Центральна, Залізнична, Затишна, Катерини Білокур, Космонавтів, Національної гвардії України, Шкільна, Лісова, Свободи
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м. Кременчук, с. Нова Знам’янка, с. Піщане – вул. Євгена Патона, Олексія Древаля, Великий Шлях, Гоголя, Індустріальна, Кременчуцька, Приміська, П’ятихатська та ін.
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с. Петрівка: вул. Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна
30 травня (п’ятниця):
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смт Скороходове, смт Чутове: повторне відключення на вул. Миру та Енергетиків
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с. Петрівка: ті самі вулиці, що й 29 травня
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с. Нова Знам’янка – вул. Берегового, Будівельна, Гоголя, Енергетиків, Кленова, Шевченка, Великий Шлях
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м. Кременчук – вул. Олексія Древаля
Відключення світла в Полтавській області пов’язані з виконанням планових капітальних ремонтів, які передбачені річною програмою АТ «Полтаваобленерго», а також із розчищенням трас повітряних ліній у деяких населених пунктах.
Громадян просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей та врахувати ці зміни при плануванні повсякденних справ. Повний перелік адрес можна переглянути на сайті громади.
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