Отключение света в Полтавской области связано с выполнением капитального ремонта, а также расчисткой трасс воздушных линий.

Отключение света в Полтавской области произойдет в связи с проведением работ на электросетях АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Жители Скороходовской общины и близлежащих населенных пунктов столкнутся с временными перерывами в электроснабжении. Обестовчивания запланированы на 29 и 30.05 2025 года.

Список населенных пунктов и адресов, где не будет поставки:

29 мая (четверг):

пгт Скороходово : ул. Мира, 16

пгт Чутово : ул. Энергетиков, 16А, 16б

с.Белецковка, с.Барты, с.Малайовка, с .

г. Кременчуг, с. Новая Знаменка, с. Песчаное – ул. Евгения Патона, Алексея Древаля, Большой Путь, Гоголя, Индустриальная, Кременчугская, Пригородная, Пятихатская и др.

с. Петровка : ул. Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная

30 мая (пятница):

пгт Скороходово, пгт Чутово : повторное отключение на ул. Мира и Энергетиков

с. Петровка : те же улицы, что и 29 мая

с. Новая Знаменка – ул. Берегового, Строительная, Гоголя, Энергетиков, Кленова, Шевченко, Большой Путь

м. Кременчуг – ул. Алексея Древаля

Отключение света в Полтавской области связано с выполнением плановых капитальных ремонтов, предусмотренных годовой программой АО «Полтаваоблэнерго», а также с расчисткой трасс воздушных линий в некоторых населенных пунктах.

Граждане просят заранее подготовиться к возможным неудобствам и учесть эти изменения при планировании повседневных дел. Полный список адресов можно просмотреть на сайте общины.

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