Многие украинцы интересуются, вырастут ли платежки за тепло в июне в Полтаве.

Платежки за тепло в июне в Полтаве останутся без изменений, сообщает Politeka.

Это стало возможным благодаря действию Закона №2479-IX, вступившего в силу 19 августа 2022 года. Документ предусматривает временный запрет на рост отдельных тарифов в период военного положения и последующего восстановления энергетической инфраструктуры страны.

Как подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, цены на тепло и горячую воду до завершения боевых действий будут оставаться стабильными, чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку на население.

Он заверил, что правительство не планирует изменения в тарифной политике до завершения войны. Это означает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, стоимость услуг для потребителей остается неизменной.

Национальный банк Украины также поддержал этот подход. В своих прогнозах НБУ отмечает, что тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение сохранятся на действующем уровне, по меньшей мере, до конца 2025 года. В то же время, с 2026 года возможно постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

Следовательно, украинским потребителям важно учитывать, что платежки за тепло в июне в Полтаве не возрастут, однако в дальнейшем возможны изменения, к которым следует быть готовыми. Поэтому уже стоит следить за обновлениями в законодательстве и готовиться к возможным изменениям после завершения военного положения.

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