Підвищення тарифів на світло з 1 червня не передбачається, повідомляє Politeka.

У червні 2025 року ціни на електроенергію для більшості населення залишаться на нинішньому рівні, а субсидії перерахують автоматично без додаткових звернень.

Мораторій, запроваджений урядом через воєнний стан, продовжує діяти, зберігаючи стабільність цін на опалення, гарячу воду та газ.

З початку війни тарифи на електроенергію двічі підвищувалися саме з 1.06: у 2023 році – з 1,68 до 2,64 грн за кВт-год, а у 2024 – з 2,64 до 4,32 грн.

Наразі ж уряд не планує нових змін. Залишається фіксована ціна на електроенергію для побутових споживачів у 4,32 грн/кВт-год щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Для власників двозонних лічильників нічний тарифний план (з 23:00 до 07:00) також не зміниться – він становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Отже, підвищення тарифів на світло з 1 червня не відбудеться, що дає українцям можливість планувати свої витрати з урахуванням стабільних комунальних платежів.