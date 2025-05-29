Підвищення тарифів на світло з 1 червня не передбачається, повідомляє Politeka.
У червні 2025 року ціни на електроенергію для більшості населення залишаться на нинішньому рівні, а субсидії перерахують автоматично без додаткових звернень.
Мораторій, запроваджений урядом через воєнний стан, продовжує діяти, зберігаючи стабільність цін на опалення, гарячу воду та газ.
З початку війни тарифи на електроенергію двічі підвищувалися саме з 1.06: у 2023 році – з 1,68 до 2,64 грн за кВт-год, а у 2024 – з 2,64 до 4,32 грн.
Наразі ж уряд не планує нових змін. Залишається фіксована ціна на електроенергію для побутових споживачів у 4,32 грн/кВт-год щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Для власників двозонних лічильників нічний тарифний план (з 23:00 до 07:00) також не зміниться – він становитиме 2,16 грн/кВт-год.
Отже, підвищення тарифів на світло з 1 червня не відбудеться, що дає українцям можливість планувати свої витрати з урахуванням стабільних комунальних платежів.
Експерти радять слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію щодо цін та можливих змін. Завдяки цьому українці зможуть ефективніше планувати свої витрати та уникати непередбачених фінансових сюрпризів.
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