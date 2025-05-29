Вопрос повышения тарифов на свет с 1 июня стал актуальным в последнее время.

Повышение тарифов на свет с 1 июня не предполагается, сообщает Politeka.

В июне 2025 года цены на электроэнергию для большинства населения останутся на нынешнем уровне, а субсидии будут перечислены автоматически без дополнительных обращений.

Мораторий, введенный правительством по военному положению, продолжает действовать, сохраняя стабильность цен на отопление, горячую воду и газ.

С начала войны тарифы на электроэнергию дважды повышались именно с 1.06: в 2023 году – с 1,68 до 2,64 грн за кВт-ч, а в 2024 – с 2,64 до 4,32 грн.

Пока же правительство не планирует новых изменений. Остается фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей в 4,32 грн/кВт-ч минимум до 31 октября 2025 года. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тарифный план (с 23:00 до 07:00) также не изменится – составит 2,16 грн/кВт-час.

Следовательно, повышение тарифов на свет с 1 июня не состоится, что позволяет украинцам планировать свои расходы с учетом стабильных коммунальных платежей.