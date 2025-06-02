Подорожчання продуктів охопило одразу кілька регіонів України — Одеську, Дніпропетровську та Київську області, що суттєво вплинуло на вартість базових товарів харчування, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал «Мінфін» і дані з супермаркетів.

В Одеській області найбільше здорожчала курятина: середня ціна стегна зросла з 117,12 грн до 129,37 за кілограм. Водночас у Novus цей продукт коштує 109 гривень, а в Megamarket — 140,10. Значно додало в ціні й молоко Яготинське 2,6% — з 52,91 до 58,83 за 900 мл. Соняшникова олія зросла в ціні з 77,03 до 81,57. У мережі Novus вона коштує 81,99.

У Дніпропетровській області розцінки також підскочили. Куряче стегно подорожчало до 129,37 грн, свиняча грудинка — до 212,95 за кг. Молоко Яготинське зросло до 58,83, а олія «Олейна» — до 81,57 гривня. Вермішель коротка також трохи подорожчала — до 34,49 за кг.

У Київській області розцінки на ті самі товари також продовжують рости. Молоко «Яготинське» у мережах коливається від 55 до 64,50 грн, олія «Олейна» — у середньому 81,57, куряче стегно — 129,37, а у деяких супермаркетах — понад 140 гривень.

Отже, подорожчання продуктів торкнулося основних категорій — м’яса, молочних виробів, олії та макаронів. Експерти радять українцям уважно стежити за цінами та користуватися знижками й акційними пропозиціями, щоб зменшити витрати на щоденні покупки.

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