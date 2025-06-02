Подорожание продуктов охватило сразу несколько регионов Украины — Одесскую, Днепропетровскую и Киевскую области, что оказало существенное влияние на стоимость базовых товаров питания, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал «Минфин» и данные из супермаркетов.

В Одесской области больше подорожала курятина: средняя цена бедра выросла со 117,12 грн до 129,37 за килограмм. В то же время у Novus этот продукт стоит 109 гривен, а в Megamarket — 140,10. Значительно прибавило в цене и Яготинское молоко 2,6% — с 52,91 до 58,83 за 900 мл. Подсолнечное масло выросло в цене с 77,03 до 81,57. В сети Novus она стоит 81,99.

В Днепропетровской области расценки также подскочили. Куриное бедро подорожало до 129,37 грн, свиная грудинка – до 212,95 за кг. Молоко Яготинское выросло до 58,83, а масло "Олейна" - до 81,57 гривны. Вермишель короткая также немного подорожала – до 34,49 за кг.

В Киевской области расценки на те же товары также продолжают расти. Молоко «Яготинское» в сетях колеблется от 55 до 64,50 грн, масло «Олейна» – в среднем 81,57, куриное бедро – 129,37, а в некоторых супермаркетах – более 140 гривен.

Следовательно, подорожание продуктов коснулось основных категорий – мяса, молочных изделий, масла и макарон. Эксперты советуют украинцам внимательно следить за ценами и пользоваться скидками и акционными предложениями, чтобы снизить затраты на ежедневные покупки.

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