Відключення газу у Львівській області необхідне для забезпечення безпеки та належного технічного стану мереж.

Відключення газу у Львівській області торнеться понад 15 тисяч абонентів, повідомляє Politeka.

За інформацією філії "Газмережі", це пов’язано з проведенням планово-профілактичних та ремонтних робіт.

Відключення газу на Львівщині розпочнеться з 8:00 вівторка, 27 травня, і триватиме до 14:00 середи, 28 травня. Без блакитного палива залишаться жителі міста Самбір, а також сіл Рудня, П'яновичі, Стрілковичі, Максимовичі, Лановичі, Заріччя, Дубрівка, Ваньовичі та Бісковичі.

У повідомленні "Газмережі" зазначили, що тимчасове припинення газопостачання необхідне для забезпечення безпеки та належного технічного стану мереж. Компанія просить мешканців заздалегідь подбати про альтернативні джерела опалення та приготування їжі на час обмежень.

Відновлення газопостачання планується після завершення ремонтних робіт, що дозволить уникнути аварійних ситуацій і забезпечить надійну роботу газових мереж у регіоні. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися усіх правил безпеки.

Отже, відключення газу у Львівській області торкнеться понад 15 тисяч місцевих абонентів, які тимчасово залишаться без блакитного палива для забезпечення проведення необхідних робіт.

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