Отключение газа во Львовской области необходимо для обеспечения безопасности и надлежащего технического состояния сетей.

Отключение газа во Львовской области затронет более 15 тысяч абонентов, сообщает Politeka.

По информации филиала "Газсети", это связано с проведением планово-профилактических и ремонтных работ.

Отключение газа во Львовской области начнется с 8:00 вторника, 27 мая, и продлится до 14:00 среды, 28 мая. Без голубого топлива останутся жители города Самбор, а также сел Рудня, Пьяновичи, Стрелковичи, Максимовичи, Лановичи, Заречье, Дубровка, Ваневичи и Бисковичи.

В сообщении "Газсети" отметили, что временное прекращение газоснабжения необходимо для обеспечения безопасности и надлежащего технического состояния сетей. Компания просит жителей заранее позаботиться об альтернативных источниках отопления и приготовления пищи на время ограничений.

Возобновление газоснабжения планируется по завершении ремонтных работ, что позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит надежную работу газовых сетей в регионе. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать все правила безопасности.

Следовательно, отключение газа во Львовской области коснется более 15 тысяч местных абонентов, которые временно останутся без голубого топлива для обеспечения проведения необходимых работ.

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