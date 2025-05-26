Подорожчання продуктів у Харківській області вже торкнулося базових речей, повідомляє Politeka.

За останній місяць споживчі ціни на низку популярних товарів значно зросли, згідно з оновленими даними порталу "Мінфін".

Лідером цінового стрибка стала білокачанна капуста, яка за останні 30 днів подорожчала майже на 20,43 грн. Якщо ще у квітні середній цінник за кілограм складав 54,75, то зараз — уже 84,35. Найвищу вартість зафіксовано у Megamarket — 97,20 за кг, найнижчу — в Auchan (71,50 за кг).

Ціни на картоплю також суттєво зросли — в середньому з 32,28 грн/кг до 37,00 за кг, що становить приріст у 3,30. Найдешевше її можна придбати у Metro — 30,90, тоді як у Megamarket — 44,70.

Подорожчання продуктів у Харківській області зачепило ймолоко Простонаше 1%. Його середня вартість зросла з 49,75 до 53,56, тобто на 4,35 гривні. У Megamarket його продають по 57,30, а найнижчі розцінки пропонує Metro — 49,82.

Сметана Президент 15% подорожчала не так різко — з 53,14 гривень до 54,49 (+0,50). У Metro її вартість залишається стабільною — 53,98, у Novus — 54,99.

Ціни на рафіновану олію Олейна (850 мл) піднялися на 1,75 грн, до середніх 81,57. Усі магазини тримають розцінки в межах 81,40–81,99.

Манка Хуторок додала 0,80 за місяць. Її середній цінник нині — 29,41. Водночас у Metro вона коштує 28,83, а в Novus — 29,99.

Ціни на виноград коливаються значно — середній показник становить 260,70 за кг.

У місцевій мережі супермаркетів Рост, з огляду на подорожчання продуктів у Харківській області, доступні такі товари: молоко питне пастеризоване 2,5% ТМ Злагода (450 г) — 23,74 грн/шт; сметана "President" 15% (180 г) — 32,99; соняшникова олія рафінована "Традиційна" (0,85 л) — 69,90.

Серед овочів і фруктів можна придбати молоду картоплю по 52,90, капусту — 69,90 а також виноград "Ред Глоб" по 259,90.

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