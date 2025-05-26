Подорожание продуктов в Харьковской области уже коснулось базовых вещей, сообщает Politeka.

За последний месяц потребительские цены на ряд популярных товаров значительно выросли, согласно обновленным данным портала " Минфин ".

Лидером ценового скачка стала белокочанная капуста , которая за последние 30 дней подорожала почти на 20,43 грн . Если еще в апреле средний ценник за килограмм составлял 54,75, то сейчас уже 84,35 . Самая высокая стоимость зафиксирована в Megamarket – 97,20 за кг, самая низкая – в Auchan (71,50 за кг).

Цены на картофель также существенно выросли - в среднем с 32,28 грн/кг до 37,00 за кг , что составляет прирост в 3,30 . Дешевле всего ее можно приобрести у Metro — 30,90, тогда как у Megamarket — 44,70.

Подорожание продуктов в Харьковской области задело и молоко Простонаше 1% . Его средняя стоимость выросла с 49,75 до 53,56 , то есть на 4,35 гривны . В Megamarket его продают по 57,30, а самые низкие расценки предлагает Metro – 49,82.

Сметана Президент 15% подорожала не столь резко — с 53,14 гривен до 54,49 (+0,50). В Metro ее стоимость остается стабильной – 53,98, у Novus – 54,99.

Цены на рафинированное масло Олейна (850 мл) поднялись на 1,75 грн , до средних 81,57 . Все магазины держат расценки в пределах 81,40–81,99.

Манка Хуторок прибавила 0,80 в месяц. Ее средний ценник сейчас - 29,41. В то же время у Metro она стоит 28,83, а у Novus — 29,99.

Цены на виноград колеблются значительно – средний показатель составляет 260,70 за кг.

В местной сети супермаркетов Рост, учитывая подорожание продуктов в Харьковской области, доступны следующие товары: молоко питьевое пастеризованное 2,5% ТМ Согласие (450 г) - 23,74 грн/шт; сметана "President" 15% (180 г) - 32,99; подсолнечное масло рафинированное "Традиционное" (0,85 л) - 69,90.

Среди овощей и фруктов можно приобрести молодой картофель по 52,90, капусту - 69,90, а также виноград "Ред Глоб" по 259,90.

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