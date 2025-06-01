Питання платежів за тепло влітку у Харкові вже тривожить багатьох місцевих мешканців, які продовжують отримувати рахунки після закінчення опалювального сезону.

Платежі за тепло влітку у Харкові викликали хвилю обурення серед мешканців, адже опалювальний сезон завершився, а рахунки за тепло приходять і досі, повідомляє Politeka.

Причина — застосування двоставкового тарифу, коли споживачі сплачують частину вартості опалення рівномірно протягом усього року. Формально така схема має зменшити фінансове навантаження взимку. Але на практиці вона часто використовується для маніпуляцій.

Як пояснив експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, при наявності лічильника легко обрахувати реальне споживання тепла. Проте двоставковий тариф ускладнює прозорий розрахунок.

Постачальники послуг користуються складністю формул і нерозумінням споживачів, щоб виставляти завищені рахунки. Щоб виявити обман, потрібно аналізувати платіжки за цілий рік, але більшість громадян цього не робить.

Особливо яскравий приклад — Харків у 2023 році, коли тисячі мешканців отримали незрозумілі та завищені платіжки. Експерт підкреслює: постачальники часто використовують законні, але заплутані схеми, зокрема постанову №315, або просто ігнорують норми.

При цьому фактично немає органу, що захищає споживачів. Держпродспоживслужба, за словами Попенка, не має реальних важелів впливу.

Єдиний спосіб захистити себе — вимагати детальні розрахунки та перевіряти всі цифри у платіжках. Особливо якщо продовжують надходити платежі за тепло влітку у Харкові чи інших містах.

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