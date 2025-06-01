Вопрос платежей за тепло летом в Харькове уже тревожит многих местных жителей, продолжающих получать счета по окончании отопительного сезона.

Платежи за тепло летом в Харькове вызвали волну возмущения среди жителей, ведь отопительный сезон завершился, а счета за тепло приходят до сих пор, сообщает Politeka.

Причина – применение двухставочного тарифа, когда потребители платят часть стоимости отопления равномерно в течение всего года. Формально такая схема должна уменьшить финансовую нагрузку зимой. Но на практике он часто используется для манипуляций.

Как пояснил эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, при наличии счетчика легко вычислить реальное потребление тепла. Однако двухставочный тариф усложняет прозрачный расчет.

Поставщики услуг пользуются сложностью формул и непониманием потребителей, чтобы выставлять завышенные счета. Чтобы обманить, нужно анализировать платежки за целый год, но большинство граждан этого не делает.

Особенно яркий пример – Харьков в 2023 году, когда тысячи жителей получили непонятные и завышенные платежи. Эксперт подчеркивает: поставщики часто используют законные, но запутанные схемы, в частности, постановление №315, или просто игнорируют нормы.

При этом фактически нет органа, защищающего потребителей. Госпродпотребслужба, по словам Попенко, не имеет реальных рычагов влияния.

Единственный способ защитить себя – требовать детальные расчеты и проверять все цифры в платежках. Особенно, если продолжают поступать платежи за тепло летом в Харькове или других городах.

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