Місцеві мешканці скаржаться на подорожчання проїзду в Сумській області, тож розповідаємо, кого це торкнулося найбільше.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося окремих населених пунктів і вже вдарило по гаманцях містян, повідомляє Politeka.

Із початку травня мешканці Глухова зіткнулися з тим, що поїздка на роботу чи навчання вже коштує більше. Подорожчання проїзду в Сумській області викликає обурення серед місцевих, адже якість перевезень не змінилася, а платити тепер доводиться більше.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося Глухова. Глухівська міська рада повідомила, що перевізники звернулися з проханням підвищити тарифи через збільшення мінімальної заробітної плати, зростання цін на пальне та запчастини.

Врахувавши ці фактори, виконавчий комітет ухвалив рішення оновити тарифи на деяких маршрутах. Зокрема, вартість квитка на №6 «вулиця Шевченка – Путивльська» становитиме п’ятнадцять гривень для дорослих та десять для дітей шкільного віку. Цей маршрут обслуговує перевізник ФОП Буйда Н.М.

Також змінено тціну на маршруті №8-П «село Сліпород – Заводська – Центр», який обслуговує ФОП Дмитренко О.А. Тут проїхатися для дорослих коштуватиме 15 гривень, а для дітей десять.

Місцева влада каже, що така ситуація зумовлена необхідністю підтримки стабільної роботи маршруток на тлі зростаючих витрат перевізників. Місцева влада закликає пасажирів врахувати нові розцінки при плануванні своїх пересувань регіоном.

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