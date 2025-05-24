Подорожание проезда в Сумской области коснулось отдельных населенных пунктов и уже отразилось на кошельках горожан, сообщает Politeka.
С начала мая жители Глухова столкнулись с тем, что поездка на работу или обучение уже стоит больше. Подорожание проезда в Сумской области вызывает возмущение среди местных, ведь качество перевозок не изменилось, а платить теперь приходится больше.
Подорожание проезда в Сумской области коснулось Глухова. Глуховский городской совет сообщил, что перевозчики обратились с просьбой повысить тарифы из-за увеличения минимальной заработной платы, роста цен на горючее и запчасти.
Учитывая эти факторы, исполнительный комитет принял решение обновить тарифы на некоторых маршрутах. В частности, стоимость билета №6 «улица Шевченко – Путивльская» будет составлять пятнадцать гривен для взрослых и десять для детей школьного возраста. Этот маршрут обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.
Также изменена цена на маршруте №8-П «село Слипород – Заводская – Центр», который обслуживает ФЛП Дмитренко А.А. Здесь проехаться для взрослых будет стоить 15 гривен, а для детей десять.
Местные власти говорят, что такая ситуация обусловлена необходимостью поддержки стабильной работы маршруток на фоне растущих расходов перевозчиков. Местные власти призывают пассажиров учесть новые расценки при планировании своих передвижений по региону.
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