Местные жители жалуются на подорожание проезда в Сумской области, поэтому рассказываем, кого это коснулось больше всего.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось отдельных населенных пунктов и уже отразилось на кошельках горожан, сообщает Politeka.

С начала мая жители Глухова столкнулись с тем, что поездка на работу или обучение уже стоит больше. Подорожание проезда в Сумской области вызывает возмущение среди местных, ведь качество перевозок не изменилось, а платить теперь приходится больше.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось Глухова. Глуховский городской совет сообщил, что перевозчики обратились с просьбой повысить тарифы из-за увеличения минимальной заработной платы, роста цен на горючее и запчасти.

Учитывая эти факторы, исполнительный комитет принял решение обновить тарифы на некоторых маршрутах. В частности, стоимость билета №6 «улица Шевченко – Путивльская» будет составлять пятнадцать гривен для взрослых и десять для детей школьного возраста. Этот маршрут обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

Также изменена цена на маршруте №8-П «село Слипород – Заводская – Центр», который обслуживает ФЛП Дмитренко А.А. Здесь проехаться для взрослых будет стоить 15 гривен, а для детей десять.

Местные власти говорят, что такая ситуация обусловлена ​​необходимостью поддержки стабильной работы маршруток на фоне растущих расходов перевозчиков. Местные власти призывают пассажиров учесть новые расценки при планировании своих передвижений по региону.

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