Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається з метою забезпечення їх найнеобхіднішими речами для повсякденного життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається благодійною організацією Карітас у різних українських містах, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисну інформацію та з'ясували, де отримати підтримку.

Чернігів

У рамках діяльності фонду люди можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, дитяче харчування, підгузки. На базі організації працює «Простір, дружній до дитини», де малюки мають змогу відвідувати пізнавальні, творчі й розважальні майстер-класи. Також функціонує «соціальний гардероб», де кожен, хто потребує, може обрати для себе необхідний одяг та взуття.

Контактний телефон: +380 96 094 32 35

Львів

Активно допомагають внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово мешкають у Львові та прилеглих населених пунктах Львівської Архиєпархії. Фонд надає гуманітарну допомогу — продукти, засоби гігієни, одяг та взуття. Також у межах діяльності пропонуються безкоштовні юридичні консультації, психологічна підтримка, кризові консультації, соціальний супровід.

Додатково здійснюється фінгрошової допомоги на оренду житла для ВПО. Для дітей віком від 4 до 14 років організовуються розвивальні заходи у просторі "Дружньому до дитини".

Контактний телефон: +380 66 606 54 50

Запоріжжя

Тут забезпечується гуманітарна допомога для пенсіонерів, ВПО та нужденних: одяг, продукти, гігієнічні й санітарні набори, підтримка для дітей. Також фонд надає юридичні й психологічні консультації, організовує роботу дитячого центру.

Окремий напрям — підтримка місць компактного проживання переселенців: фонд забезпечує необхідними речами — побутовою технікою, постільною білизною, водою та продуктами харчування.

Контактний телефон: +380 50 322 46 00

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