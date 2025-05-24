Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется с целью обеспечения их необходимыми вещами для повседневной жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается благотворительной организацией Каритас в разных украинских городах, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезную информацию и выяснили, где получить поддержку.

Чернигов

В рамках деятельности фонда люди могут получить продуктовые и гигиенические наборы, детское питание, подгузники. На базе организации работает «Пространство, дружественное к ребенку», где малыши могут посещать познавательные, творческие и развлекательные мастер-классы. Также функционирует «социальный гардероб», где каждый нуждающийся может выбрать для себя необходимую одежду и обувь.

Контактный телефон: +380 96 094 32 35

Львов

Активно помогают внутренне перемещенным лицам, временно проживающим во Львове и близлежащих населенных пунктах Львовской Архиепархии. Фонд оказывает гуманитарную помощь – продукты, средства гигиены, одежду и обувь. Также в рамках деятельности предлагается бесплатные юридические консультации, психологическая поддержка, кризисные консультации, социальное сопровождение.

Дополнительно производится выдача финпомощи на аренду жилья для ВПЛ. Для детей от 4 до 14 лет организуются развивающие мероприятия в пространстве "Дружественному к ребенку".

Контактный телефон: +380 66 606 54 50

Запорожье

Здесь обеспечивается гуманитарная помощь для пенсионеров, ВПЛ и нуждающихся: одежда, продукты, гигиенические и санитарные наборы, поддержка для детей. Также фонд предоставляет юридические и психологические консультации, организует работу детского центра.

Отдельное направление – поддержка мест компактного проживания переселенцев: фонд обеспечивает необходимыми вещами – бытовой техникой, постельным бельем, водой и продуктами питания.

Контактный телефон: +380 50 322 46 00

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