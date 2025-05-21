Відключення світла 22 травня очікується одразу в кількох регіонах України — зокрема в Запоріжжі, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській, повідомляє Politeka.

Причини — планові й термінові ремонтні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання в літній період.

У Запоріжжі знеструмлення торкнеться багатьох районів та селища Балабіне. Найдовше елекртики не буде по бул. Шевченка (буд. 31–45) — з 09:00 до 17:00. Також енергетики попереджають про відключення на вул. Бодянського, проспекті Моторобудівників, бул. Вінтера, а також на вулицях Дачна, Електрична та інших.

У Полтавській області електропостачання припинятимуть у селах Петрівка, Білецьківка, Бурти, Скороходове, Миргородщина та інших — здебільшого з 08:00 до 20:00. Причина — капітальні та профілактичні ремонти.

У Сумській області роботи пройдуть у Садівській громаді: мешканці Низів, Шпилівки, Облогів, Лугового та ще низки сіл залишаться без світла до 16:30. Всі дії — в рамках технічного обслуговування мереж.

У Дніпропетровській області знеструмлення плануються у Покрові, селах Миронівка, Шолохове та Борисівка. Усі роботи проходитимуть впродовж дня, з 08:30 до 18:00.

Відключення світла 22 травня є важливою частиною щорічного оновлення мереж. Енергетики просять громадян заздалегідь зарядити мобільні пристрої, підготувати запас води та перевірити альтернативні джерела живлення.

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