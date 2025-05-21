Отключение света 22 мая ожидается сразу в нескольких регионах Украины — в частности, в Запорожье, Полтавской, Сумской и Днепропетровской, сообщает Politeka.

Причины – плановые и срочные ремонтные работы, направленные на повышение надежности электроснабжения в летний период.

В Запорожье обесточивание коснется многих районов и поселка Балабино. Дольше всего электричества не будет по бул. Шевченко (д. 31-45) - с 09:00 до 17:00. Также энергетики предупреждают об отключении по ул. Бодянского, проспект Моторостроителей, бул. Винтера, а также на улицах Дачная, Электрическая и других.

В Полтавской области электроснабжение будут прекращать в селах Петровка, Белецковка, Бурты, Скороходово, Миргородщина и других – в основном с 08:00 до 20:00. Причина – капитальные и профилактические ремонты.

В Сумской области работы пройдут в Садовской общине: жители Низов, Шпилевки, Облогов, Лугового и ряда сел останутся без света до 16:30. Все действия – в рамках технического обслуживания сетей.

В Днепропетровской области обесточение планируется в Покрове, селах Мироновка, Шолохово и Борисовка. Все работы будут проходить в течение дня с 08:30 до 18:00.

Отключение света 22 мая является важной частью ежегодного обновления сетей. Энергетики просят граждан заранее зарядить мобильные устройства, подготовить запас воды и проверить альтернативные источники питания.

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