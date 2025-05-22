Подорожчання проїзду на Одещині у травні не торкнулося обласного центру, чого не можна сказати про регіон, повідомляє Politeka.
В облцентрі вартість поїздки в трамваях і тролейбусах залишається на рівні 15 гривень, а у маршрутках по місту потрібно заплатити 20. Проте варто тільки виїхати за межі Одеси, як ціни одразу стають відчутно вищими.
Наприклад, до 6-го кілометра Овідіопольської дороги подорожчання проїзду на Одещині призвело до вартості квитка у 40 гривень. А маршрутами номер 67 та 68 доїхати до Південного обійдеться в 70.
Проїзні квитки мають свої тарифи: для учнів на місяць коштує 120 грн, якщо користуватися лише одним видом транспорту, або 160, якщо комбінувати обидва. Студентам доведеться заплатити 240 або 340 відповідно. Дорослим на місяць це обійдеться у 420 або 567, а службові коштують 630 і навіть 756.
Окрема історія - паркування. За годину у місті просять 30 грн. Абонемент на місяць вартує 2500, а на рік доведеться викласти цілих 28 тисяч. Безплатно паркуватися можуть лише окремі категорії громадян. Серед них особи з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних установ.
Подорожчання проїзду на Одещині також таркнулося і Чорноморська. Там на автобусні маршрути номер 1, 4 і 15 вже доведеться викладати більше. Вартість поїздки містом становить 18. До Олександрівки треба заплатити 20, а до Малодолинського вже 21.
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