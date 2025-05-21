Люди у нашому місті часто зводять кінці з кінцями, тому безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стають рятувальним колом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються надважливою підтримкою для тих, хто зараз особливо вразливий, повідомляє Politeka.

Підтримку в місті надають одразу кілька організацій. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видають як міські служби, так і волонтери. Проте перш ніж звертатися, потрібно знати, що в деяких випадках доведеться пройти попередню реєстрацію або надати документи.

Серед тих, хто постійно допомагає, є волонтер Ігор. Він дбає не лише про переселенців чи людей літнього віку, а й про багатодітні та малозабезпечені родини. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі також видає обласна організація Товариства Червоного Хреста.

Там намагаються охопити максимальну кількість категорій, зокрема дітей і жінок у складних умовах. Перш ніж прийти, варто зателефонувати і уточнити, що саме потрібно мати з собою.

Допомагає і Центр соціальних служб міської ради. Там, окрім продовольства, можна отримати супровід у питаннях документального оформлення статусу переселенця, а також психологічну допомогу. Зв’язатися з ними можна через офіційну сторінку у Facebook.

Ще один важливий гравець у цій справі - «Карітас УГКЦ». Вони приймають звернення телефоном або особисто в офісі на Лермонтовському провулку. Важливо не відкладати звернення, адже попит великий, а ресурси мають межі.

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