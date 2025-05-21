Люди в нашем городе часто сводят концы с концами, поэтому бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе становятся спасательным кругом.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе остаются сверхважной поддержкой для тех, кто сейчас особенно уязвим, сообщает Politeka.

Поддержку в городе оказывают сразу несколько организаций. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе выдают как городские службы, так и волонтеры. Однако, прежде чем обращаться, нужно знать, что в некоторых случаях придется пройти предварительную регистрацию или предоставить документы.

Среди постоянно помогающих есть волонтер Игр. Он заботится не только о переселенцах или стариках, но и о многодетных и малообеспеченных семьях. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе также выдает областная организация Общества Красного Креста.

Там пытаются охватить максимальное количество категорий, включая детей и женщин в сложных условиях. Прежде чем прийти, стоит позвонить по телефону и уточнить, что именно нужно иметь с собой.

Помогает Центр социальных служб городского совета. Там кроме продовольствия можно получить сопровождение в вопросах документального оформления статуса переселенца, а также психологическую помощь. Связаться с ними можно через официальную страницу Facebook.

Еще один важный игрок по этому делу – «Каритас УГКЦ». Они принимают обращение по телефону или лично в офисе на Лермонтовском переулке. Важно не откладывать обращение, ведь спрос велик, а ресурсы имеют пределы.

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