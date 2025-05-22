Подорожание проезда в Одесской области стало темой, которая не сходит с уст жителей региона, поэтому рассказываем все важные детали.

Подорожание проезда в Одесской области в мае не затронуло областной центр, чего нельзя сказать о регионе, сообщает Politeka.

В облцентре стоимость поездки в трамваях и троллейбусах остается на уровне 15 гривен, а в маршрутках по городу нужно заплатить 20. Однако стоит только выехать за пределы Одессы, как цены сразу становятся выше.

К примеру, к 6-му километру Овидиопольской дороги подорожание проезда в Одесской области привело к стоимости билета в 40 гривен. А маршрутами номер 67 и 68 доехать до Южного обойдется в 70.

У проездных билетов есть свои тарифы: для учащихся в месяц стоит 120 грн, если пользоваться только одним видом транспорта, или 160, если комбинировать оба. Студентам придется заплатить 240 или 340 соответственно. Взрослым в месяц это обойдется в 420 или 567, а служебные стоят 630 и даже 756.

Отдельная история – парковка. Через час в городе просят 30 грн. Абонемент в месяц стоит 2500, а в год придется выложить целых 28 тысяч. Бесплатно парковаться могут только отдельные категории граждан. Среди них – лица с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических учреждений.

Подорожание проезда в Одесской области также коснулось и Черноморска. Там на автобусные маршруты номер 1, 4 и 15 придется выкладывать больше. Стоимость поездки по городу составляет 18. В Александровку нужно заплатить 20, а в Малодолынский уже 21.