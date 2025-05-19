Синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на 20 травня 2025 року та попередили про небезпечні метеорологічні явища.

У Харкові та області, як передбачає прогноз погоди на вівторок, 20 травня 2025 року, протягом доби буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.

Укргідрометцентр оголосив на вівторок попередження про небезпечні метеорологічні явища в південних, східних і центральних регіонах України – очікуються грози першого рівня небезпечності.

У Харкові та області прогноз погоди на 20 травня передбачає вночі невеликі короткочасні дощі, вдень також коротчасні дощі, місцями з грозою. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вітер вночі південного напрямку, вдень північно-західний, досить сильний, 7 – 12 метрів за секунду, пише Politeka.

По області в нічні години очікується +7+12 градусів, в денні – до +13+18. У Харкові прогноз погоди на 20 травня обіцяє коливання температури повітря від нічних +8+10 градусів до денних +14+16 тепла. У облцентрі також очікуються короткочасні дощі та сильний вітер.

А вже в середу, 21 числа, за словами синоптиків, у регіон прийде відчутне потепління, істотних опадів не очікується, а температура повітря підніметься вже до +17+22 градусів.

Далі з кожним днем показники термометрів зростатимуть усе більше: в четвер – максимум до +18+23, у пʼятницю – до +20+25, а в суботу – +22+27.

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