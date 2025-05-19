Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на 20 мая 2025 и предупредили об опасных метеорологических явлениях.

В Харькове и области, как предполагает прогноз погоды на вторник, 20 мая 2025 года, в течение суток будет облачно с прояснениями, сообщает Politeka.

Укргидрометцентр объявил на вторник предупреждение об опасных метеорологических явлениях в южных, восточных и центральных регионах Украины – ожидаются грозы первого уровня опасности.

В Харькове и области прогноз погоды на 20 мая предусматривает ночью небольшие кратковременные дожди, днем ​​также кратковременные дожди, местами с грозой. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

Ветер ночью южного направления, днем ​​северо-западный, достаточно сильный, 7 – 12 метров в секунду, пишет Politeka.

По области в ночные часы ожидается +7+12 градусов, в дневные – до +13+18. В Харькове прогноз погоды на 20 мая обещает колебание температуры воздуха от ночных +8+10 градусов до дневных +14+16 тепла. В облцентре также ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.

А уже в среду, 21 числа, по словам синоптиков, в регион придет ощутимое потепление, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +17+22 градусов.

Дальше с каждым днем ​​показатели термометров будут расти все больше: в четверг – максимум до +18+23, в пятницу – до +20+25, а в субботу – +22+27.

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