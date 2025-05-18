Синоптики попередили, що принесе прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня.

Метеорологи оприлюднили прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня та розкрили, до яких погодних змін слід підготуватися заздалегідь, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 19-ого числа: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря підніметься до +17 градусів.

У вівторок 20.05: повітря прогріється до +21 градусів. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Середа 21.05: ранок та день хмарні, а вечір обіцяє ясну пору. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура – від +13 до +19 градусів.

У четвер, 22-ого травня: синоптики обіцяють від 13 до 22 градусів зі знаком "+". Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

П'ятниця 23-ого: зберігатися похмура погода. Удень йтиме злива, проте ближче до кінця доби та закінчиться. Температура повітря – +14 до +21.

Субота 24-ого: триматиметься хмарність, без дощів та інших сюрпризів - прогріється від +14 до +21.

Неділя 18-ого: доба пройде без опадів, проте день залишатиметься хмарним. Протримається +15 до +20. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє деякі зміни та неприємні погодні сюрпризи.

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