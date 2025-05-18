Синоптики предупредили, что принесет прогноз погоды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая.

Метеорологи обнародовали прогноз погоды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая и раскрыли, к каким погодным изменениям следует подготовиться заранее, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник девятнадцатого числа облака появятся на небе только лишь для того, чтобы вечером рассеяться. Днем пойдет очень сильный дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Во вторник 20.05: воздух прогреется до +21 градусов. Небольшой дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Среда 21:05: утро и день облачные, а вечер обещает ясную пору. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время окончиться. Температура – ​​от +13 до +19 градусов.

В четверг, 22 мая: синоптики обещают от 13 до 22 градусов со знаком "+". Число неба во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Без осадков.

Пятница 23-го: сохраняется пасмурность. Днем будет идти ливень, однако ближе к концу суток и закончится. Температура воздуха – +14 до +21.

Суббота 24-го: будет держаться облачность, без дождей и прочих сюрпризов – прогреется от +14 до +21.

Воскресенье 18: сутки пройдут без осадков, однако день будет облачным. Продержится +15 до +20. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 19 по 25 мая обещает некоторые изменения и неприятные погодные сюрпризы.

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