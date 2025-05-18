Прогноз погоди у Львові на тиждень з 19 по 25 травня зробили синоптики та розкрили, чого чекати.

Синоптики зробили прогноз погоди у Львові на тиждень з 19 по 25 травня, який обіцяє мінливість та температурні гойдалки, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики підготували оновлений прогноз погоди у Львові на тиждень з 12 по 18 травня. Понеділок, 19-ого числа: небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря коливатиметься в межах від +3 до +15°C.

Вівторок, 20.05: містян чекає хмарність, що триматиметься. Удень очікується дрібний дощ, який до кінця доби повинен закінчитися. Повітря прогріється до +13°C.

Середа, 21.05: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Температура — від +7 до +19°C.

Четвер, 22.05: вночі та вранці очікуються опади. Хмарність протримається до кінця доби. Температурний діапазон — від +9 до +21°C.

П’ятниця, 23.05: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Повітря прогріється до +10…+22°C.

Субота, 24-ого числа: небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можлива злива, яка повинна закінчитись. Стопчики покажуть: +7…+16°C.

Неділя 25-ого: хмари не розсіюватимуться, проте опадів не передбачається. Температура повітря — від +6 до +15°C. Отже прогноз погоди у Львові на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє мінливість, температурні гойдалки та негоду з опадами.

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