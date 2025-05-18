Прогноз погоды во Львове на неделю с 19 по 25 мая сделали синоптики и раскрыли, чего ждать.

Синоптики сделали прогноз погоды во Львове на неделю с 19 по 25 мая, который обещает изменчивость и температурные качели, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики подготовили обновленный прогноз погоды во Львове на неделю с 12 по 18 мая. Понедельник, 19 число: небо будет покрыто облаками. Утром мелкий дождь днем ​​усилится и будет идти до самого вечера. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +15°C.

Вторник, 20.05: ожидается облачно, днем ​​ожидается мелкий дождь, который до конца суток должен закончиться. Воздух прогреется до +13°C.

Среда, 21.05: облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Температура – ​​от +7 до +19°C.

Четверг, 22.05: ночью и утром ожидаются осадки. Облачность продержится до конца суток. Температурный диапазон – от +9 до +21°C.

Пятница, 23.05: солнце в этот день будет редко появляться. Уйдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Воздух прогреется до +10…+22°C.

Суббота, 24 числа: небо укроется облаками. К полудню осадки не станут беспокоить. Во второй половине дня возможен ливень, который должен закончиться. Стопчики покажут: +7…+16°C.

Воскресенье 25-го: облака не будут рассеиваться, однако осадков не ожидается. Температура воздуха от +6 до +15°C. Итак, прогноз погоды во Львове на неделю с 19 по 25 мая обещает изменчивость, температурные качели и непогоду с осадками.

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