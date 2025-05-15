Прогноз погоди в Дніпрі на 16 травня обіцяє помірно теплий день із переважно хмарним небом і відсутністю опадів, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, протягом доби температура повітря коливатиметься від +9°C у ранкові години до +20°C у денний час. Вітер помірний — близько 4–5 м/с, атмосферний тиск стабільний, на рівні 749–750 мм рт. ст., а вологість повітря впродовж дня змінюватиметься в межах від 34% до 76%. Погодні умови залишатимуться комфортними, однак через високу ранкову вологість можливе відчуття прохолоди. Окрім того, через вологість може погіршитися стан у людей з хронічними хворобами, адже вона сприяє перегріванню, розвитку грибків, бактерій і погіршенню самопочуття.

Сонце з’являтиметься лише зрідка, а загалом день пройде під перевагою хмарності. Опадів не передбачається, що сприятиме плануванню прогулянок чи роботи на відкритому повітрі. Цікаво, що за останні 130 років найвища температура в цей день у Дніпрі сягала +31°C у 1898 році, а найнижча — лише +3°C у 1913-му. За народними прикметами, якщо дуб уже вкрився листям, а ясен — ще ні, це свідчить про дуже сухе літо. А цвітіння черемхи, як вважали наші пращури, може принести похолодання.

Отже, попри хмари, погода сприятиме повсякденним справам. Прогноз погоди в Дніпрі на 16 травня не передбачає несподіванок — день пройде спокійно, із комфортною температурою та стабільною атмосферою.

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