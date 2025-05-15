Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стають справжнім рятувальним колом для тих, хто опинився у складній ситуації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі допомагають тим, хто залишився без свого дому, почуватися трохи впевненіше, повідомляє Politeka.

Як інформує Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі перебачають гарячі обіди щодня. Їх видають сотням людей,які опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі понад 1700 внутрішньо переміщених осіб щоденно отримують гарячі страви. Якщо буде необхідність, кількість порцій можуть збільшити до 2500. Щоб скористатися послугою, потрібно звернутись до управління соціального захисту за місцем перебування.

Там видають талони, які дозволяють отримати їжу. Обіди готують не лише за стандартами, а й з великою увагою та любов'ю. Щодня меню різне. У кожній порції є перша страва, гарнір з м’ясом, салат, хліб і чай.

Над процесом працює ціла команда людей, і кожен з них розуміє, наскільки важливо, щоб їжа була не тільки смачна, а й зігрівала в усіх сенсах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати за двома адресами.

Перша точка знаходиться на вулиці Хмельницького 3А, там видають з 13 до 17 години. Друга — на вулиці Моссаковського 13А, там графік з 11 до 16.

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