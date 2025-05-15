Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре становятся настоящим спасательным кругом для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре помогают оставшимся без своего дома чувствовать себя немного увереннее, сообщает Politeka.

Как сообщает Департамент социальной политики Днепровского городского совета, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре прощают горячие обеды каждый день. Их выдают сотням людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В настоящее время более 1700 внутренне перемещенных лиц ежедневно получают горячие блюда. Если потребуется, количество порций могут увеличить до 2500. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту нахождения.

Там выдают талоны, которые позволяют получить еду. Обеды готовят не только по стандартам, но и с большим вниманием и любовью. Каждый день меню разное. В каждой порции есть первое блюдо, гарнир с мясом, салат, хлеб и чай.

Над процессом работает целая команда людей, и каждый из них понимает, сколь важно, чтобы еда была не только вкусна, но и согревала во всех смыслах. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить по двум адресам.

Первая точка находится на улице Хмельницкого 3А, там выдают с 13 до 17 часов. Вторая – на улице Моссаковского 13А, там график с 11 до 16.

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