Прогноз погоды в Днепре на 16 мая обещает умеренно теплый день с облачным небом и отсутствием осадков, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, в течение суток температура воздуха будет колебаться от +9°C в утренние часы до +20°C в дневное время. Ветер умеренный - около 4-5 м/с, атмосферное давление стабильное, на уровне 749-750 мм рт. ст., а влажность воздуха в течение дня будет изменяться в пределах от 34 до 76%. Погодные условия будут оставаться комфортными, однако из-за высокой утренней влажности возможно ощущение прохлады. Кроме того, из-за влажности может ухудшиться состояние людей с хроническими болезнями, ведь она способствует перегреванию, развитию грибков, бактерий и ухудшению самочувствия.

Солнце будет появляться лишь изредка, а день пройдет под преимуществом облачности. Осадков не предполагается, что будет способствовать планированию прогулок или работы на открытом воздухе. Интересно, что за последние 130 лет самая высокая температура в этот день в Днепре достигала +31 ° C в 1898 году, а самая низкая - только +3 ° C в 1913-м. По народным приметам, если дуб уже покрылся листьями, а ясень еще нет, это свидетельствует об очень сухом лете. А цветение черемухи, как считали наши предки, может принести похолодание.

Итак, несмотря на облака, погода будет способствовать повседневным делам. Прогноз погоды в Днепре на 16 мая не предполагает неожиданностей – день пройдет спокойно, с комфортной температурой и стабильной атмосферой.

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