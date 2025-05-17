Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі стане доступною в межах нового благодійного проєкту HAVEN, який реалізується за ініціативи «Карітас Австрія-Україна», повідомляє Politeka.

Програма охоплює внутрішньо переміщених осіб та вразливі категорії населення в Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. HAVEN передбачає кілька напрямів підтримки, включно з ремонтом житла, закупівлею твердого палива на зиму та фінансовою допомогою для оренди.

Заявки можуть подавати мешканці вказаних областей, якщо їхній дохід не перевищує 6318 грн та вони належать до однієї з таких категорій: самотні батьки, сім’ї з вагітною жінкою або мамою немовляти, багатодітні родини, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а також самотні люди віком від 60 років без підтримки родичів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпрі покликана підтримати людей, які часто опиняються на межі виживання.

У рамках проєкту планується ремонт та утеплення житла, що постраждало від бойових дій, а також забезпечення людей твердим паливом для опалення в зимовий період. Проєкт HAVEN фінансується виключно за рахунок пожертв громадян Австрії, як вияв солідарності з українським народом. Триватиме ініціатива до кінця вересня 2025 року. За деталями звертайтесь на гарячу лінію: 0 800 336 734 (пн–пт з 09:30 до 16:00).

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