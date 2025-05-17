Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре станет доступна в рамках нового благотворительного проекта HAVEN, реализуемого по инициативе «Каритас Австрия-Украина», сообщает Politeka.

Программа охватывает внутренне перемещенные лица и уязвимые категории населения в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. HAVEN предусматривает несколько направлений поддержки, включая ремонт жилья, закупку твердого топлива на зиму и финансовую помощь для аренды.

Заявки могут подавать жители указанных областей, если их доход не превышает 6318 грн и они относятся к одной из следующих категорий: одинокие родители, семьи с беременной женщиной или мамой младенца, многодетные семьи, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также одинокие люди в возрасте от 60 лет.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре призвана поддержать людей, которые часто оказываются на грани выживания.

В рамках проекта планируется ремонт и утепление пострадавшего от боевых действий жилья, а также обеспечение людей твердым топливом для отопления в зимний период. Проект HAVEN финансируется исключительно за счет пожертвований граждан Австрии, как проявление солидарности с украинским народом. Продлится инициатива до конца сентября 2025 года. За деталями обращайтесь на горячую линию: 0 800 336 734 (пн–пт с 09:30 до 16:00).

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