У 2025 році пенсіонери в Дніпрі можуть розраховувати на щомісячні надбавки до пенсії за наявності відповідого статучи чи віку, інформує Politeka.net.
Розкриваємо, хто має право на виплати та як їх оформити.
Згідно з урядовою постановою, надбавки до пенсії 2025 року в Дніпрі залежать від віку та тривалості трудового стажу:
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Від 65-ти: якщо пенсія менша за 3 758 грн, вона підвищується до цього рівня за наявності стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 у жінок.
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80+: передбачена для осіб із трудовим стажем від 25 років у чоловіків і 20 у жінок.
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Громадяни від 70 до 80: при наявності 35/30 років трудового досвіду (для чоловіків/жінок відповідно), пенсія має бути не нижчою за 3 613 гривень.
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До 70-ти: якщо є необхідний досвід (35/30) або особа належить до І групи інвалідності, мінімальна пенсія має становити 3 323 гривень.
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Непрацюючі пенсіонери: якщо розмір пенсії менший за 3 038 гривень, вона підлягає підвищенню до цього рівня.
Якщо у людини стаж менший за зазначені нормативи (35 років для чоловіків, 30 — для жінок), надбавка нараховується пропорційно наявному трудовому досвіду.
Окрема доплата — для почесних донорів
Пенсіонери, які в Дніпрі мають звання «Почесний донор України», можуть щомісяця отримувати надбавку до пенсії в розмірі 292 гривні. Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду в Харкові з такими документами:
- заява;
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення почесного донора.
Процедура оформлення зазвичай не займає багато часу, а виплати починають нараховувати з моменту подання заяви.
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