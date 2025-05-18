Надбавки до пенсії 2025 року в Дніпрі залежать від декількох важливих факторів.

У 2025 році пенсіонери в Дніпрі можуть розраховувати на щомісячні надбавки до пенсії за наявності відповідого статучи чи віку, інформує Politeka.net.

Розкриваємо, хто має право на виплати та як їх оформити.

Згідно з урядовою постановою, надбавки до пенсії 2025 року в Дніпрі залежать від віку та тривалості трудового стажу:

Від 65-ти : якщо пенсія менша за 3 758 грн , вона підвищується до цього рівня за наявності стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 у жінок .

80+ : передбачена для осіб із трудовим стажем від 25 років у чоловіків і 20 у жінок .

Громадяни від 70 до 80 : при наявності 35/30 років трудового досвіду (для чоловіків/жінок відповідно), пенсія має бути не нижчою за 3 613 гривень .

До 70-ти : якщо є необхідний досвід (35/30) або особа належить до І групи інвалідності , мінімальна пенсія має становити 3 323 гривень .

Непрацюючі пенсіонери: якщо розмір пенсії менший за 3 038 гривень, вона підлягає підвищенню до цього рівня.

Якщо у людини стаж менший за зазначені нормативи (35 років для чоловіків, 30 — для жінок), надбавка нараховується пропорційно наявному трудовому досвіду.

Окрема доплата — для почесних донорів

Пенсіонери, які в Дніпрі мають звання «Почесний донор України», можуть щомісяця отримувати надбавку до пенсії в розмірі 292 гривні. Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду в Харкові з такими документами:

заява;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення почесного донора.

Процедура оформлення зазвичай не займає багато часу, а виплати починають нараховувати з моменту подання заяви.

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