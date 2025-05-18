Надбавки к пенсии 2025 года в Днепре зависят от нескольких важных факторов.

В 2025 году пенсионеры в Днепре могут рассчитывать на ежемесячные надбавки к пенсии при наличии соответствующего статуи или возраста, сообщает Politeka.net.

Раскрываем, кто имеет право на дополнительные деньги и как их оформить.

Согласно правительственному постановлению, надбавки к пенсии 2025 года в Днепре зависят от возраста и продолжительности трудового стажа:

От 65-ти : если выплата меньше 3758 грн , она повышается до этого уровня при наличии стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 у женщин .

80+ : предусмотрена для лиц с трудовым стажем от 25 лет у мужчин и 20 у женщин .

Граждане от 70 до 80 : при наличии 35/30 лет трудового опыта (для мужчин/женщин соответственно), выплата должна быть не ниже 3613 гривен .

До 70 : если есть необходимый опыт (35/30) или лицо относится к I группе инвалидности , минимальная выплата должна составлять 3 323 гривен .

Неработающие пенсионеры : если размер пенсии меньше 3038 гривен , она подлежит повышению до этого уровня.

Если у человека стаж меньше указанных нормативов (35 лет для мужчин, 30 — для женщин), надбавка начисляется пропорционально имеющемуся трудовому опыту .

Отдельная доплата – для почетных доноров

Пенсионеры, получившие в Днепре звание «Почетный донор Украины» , могут ежемесячно получать надбавку к пенсии в размере 292 гривны. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда в Харькове со следующими документами:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение почетного донора.

Процедура оформления обычно не занимает много времени, а выплаты начинают начисляться с момента подачи заявления.

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