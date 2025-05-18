Подорожчання продуктів у Дніпрі зафіксували одразу в кількох категоріях товарів, повідомляє Politeka.

Такі дані надає портал «Мінфін».

Так помідори-сливка додали у вартості — 148,50 гривень проти 145,25 минулого місяця.

Натомість огірки показали помітне здешевшання: гладкі — 81,20 грн замість 128,69, колючі — 73,90 проти 138,58, короткоплідні — 86,90 замість 125,43. Найбільше подешевшала «Естафета» — тепер 101,95, а в квітні ціна сягала 177,10.

Фрукти теж подорожчали. Зокрема, це стосується яблук сорту «Айдаред» зараз коштують 69,90 грн, тоді як у квітні — 50,96, а українське яблуко зросло до 57,09 проти 46,94.

Щодо молока, ціна Яготинського 2,6% (900 мл) зросла з 52,91 грн у квітні до 57,35 у травні. За останній місяць середня цінник по днях збільшився на понад 7 грн. Це ще один доказ, що подорожчання продуктів у Дніпрі триває.

Серед бакалії цінники залишаються відносно стабільними. Гречка зараз коштує в середньому 34,10, майже так само, як і в квітні. Макарони зросли в ціні до 35,23 гривень проти 34,50.

Щодо місцевих магазинів, то в мережі супермаркетів Dmart помідори преміум коштують 89,90 за кг, банани — 69,90, молоко дитяче «Злагода» — від 20,90, гречана крупа «Жменька» — 35,90 за 400 г.

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