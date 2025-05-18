Подорожание продуктов в Днепре было зафиксировано сразу в нескольких категориях товаров, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет портал «Минфин».

Так помидоры-сливки прибавили в стоиости — 148,50 гривен против 145,25 в прошлом месяце.

Огурцы показали заметное удешевление: гладкие — 81,20 грн вместо 128,69, колючие — 73,90 против 138,58, короткоплодные — 86,90 вместо 125,43. Больше всего подешевела «Эстафета» — теперь 101,95, а в апреле цена достигала 177,10.

Фрукты тоже подорожали. В частности, это касается яблок сорта Айдаред сейчас стоят 69,90 грн, тогда как в апреле — 50,96, а украинское яблоко выросло до 57,09 против 46,94.

Относительно молока цена Яготинского 2,6% (900 мл) выросла с 52,91 грн в апреле до 57,35 в мае. За последний месяц средний ценник по дням увеличился более чем на 7 грн. Это еще одно доказательство, что подорожание продуктов в Днепре продолжается.

Среди бакалеи ценники остаются относительно стабильными. Гречка сейчас стоит в среднем 34,10, почти так же, как и в апреле. Макароны выросли в цене до 35,23 гривен против 34,50.

Что касается местных магазинов, то в сети супермаркетов Dmart помидоры премиум стоят 89,90 за кг, бананы – 69,90, молоко детское «Согласие» – от 20,90, гречневая крупа «Жменька» – 35,90 за 400 г.

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