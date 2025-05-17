Містяни вже давно відчули на собі та своїх гаманцях подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі помітне вже не перший місяць, і покупці дедалі частіше стикаються з тим, що звичний набір обходиться в більшу суму, повідомляє Politeka.

За квітневими даними Мінфіну, у нашій області літр пастеризованого молока жирністю до 2,6 відсотка в середньому коштував трохи більше ніж 51 гривню. Кілограм сметани до 15% оцінювався в майже 148, а м’які сири обходились споживачам у близько 240 за кілограм.

Станом на травень ціни в місцевих супермаркетах ще трохи підросли, тож подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі стало добре помітним. Наприклад, ультрапастеризоване молоко Яготинське об’ємом 900 г зараз коштує 56.50. Є й трохи доступніший варіант — «Своя Лінія», яке обійдеться у 42.90.

Кисломолочні сири також не пасуть задніх. «Білоцерківський» жирністю 9% у фасуванні трохи менше ніж 400 г коштує 86.90. Його 5%-й варіант лише трохи дешевший. Якщо ж шукати бюджетнішу альтернативу, то можна взяти «День у День» за 39.40, але там лише близько 200 грамів.

Із сметаною така сама історія. «Своя лінія» у баночці на 417 г коштує майже 49 гривень, а «ПростоНаше» трохи більше. Як кажуть експерти, подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі пов’язане з багатьма чинниками. Тут і сезонні коливання, і зростання витрат на виробництво, і зміни у ланцюгах постачання.

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