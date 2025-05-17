Горожане уже давно почувствовали на себе и своих кошельках подорожание молочных продуктов в Запорожье, так что рассказываем подробнее.

Подорожание молочных продуктов в Запорожье заметно уже не первый месяц и покупатели все чаще сталкиваются с тем, что привычный набор обходится в большую сумму, сообщает Politeka.

По апрельским данным Минфина, в нашей области литр пастеризованного молока жирностью до 2,6 процента в среднем стоил чуть больше 51 гривны. Килограмм сметаны до 15% оценивался почти в 148, а мягкие сыры обходились потребителям в около 240 за килограмм.

По состоянию на май цены в местных супермаркетах еще немного подросли, так что подорожание молочных продуктов в Запорожье стало хорошо заметным. К примеру, ультрапастеризованное молоко Яготинское объемом 900 г сейчас стоит 56.50. Есть и более доступный вариант – «Своя Линия», которое обойдется в 42.90.

Кисломолочные сыры также не отстают. «Белоцерковский» жирностью 9% в фасовке чуть меньше 400 г стоит 86.90. Его 5%-й вариант лишь немного дешевле. Если же искать более бюджетную альтернативу, то можно взять «День в День» за 39.40, но там всего около 200 граммов.

Со сметаной такая же история. "Своя линия" в баночке на 417 г стоит почти 49 гривен, а "ПростоНаше" чуть больше. Как говорят эксперты, подорожание молочных продуктов в Запорожье связано со многими факторами. Здесь и сезонные колебания, и рост затрат на производство, и изменения в цепях снабжения.

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