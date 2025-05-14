Відключення світла в Запоріжжі 15 травня проводяться для покращення електричного постачання та на забезпечення безперебійної роботи електричних мереж.

Відключення світла в Запоріжжі 15 травня відбудеться через планові роботи з ремонту електрообладнання, повідомляє Politeka.

Про це інформує Запоріжжяобленерго.

Зокрема, з 9:00 до 13:00 світло буде відсутнє за наступними адресами: вул. Гетьмана Скоропадського (Доватора) 1–65, Житня (Стасова) 81–101, Оберегова (Громової) 63–99, Славутича 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91–93, Тичини 1, 5–21, 25–71, 4, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36, пров. Арабатський 1–9, 6, 8, 12, пров. Батуринська (Жигулівський) 1–9, 2–10, 11–13, 12–18.

Також, з 9:00 до 17:00 на іншій частині міста відбудеться плановий ремонт електрообладнання, що спричинить тимчасові відключення на таких вулицях: Вагонна 21–25, 25а, 29–37, 39, 22–28, 30, 32–38, 40, 42, 39, 41–51, 44а, 44–52, Васильєва 44, вул. Культурна 68, 7, 71, 73, Леоніда Каденюка (Чкалова) 16, 18, 24, 21, 23, 25, 27а, 26–32, 36, 7а, 9, 11, 13–17, 21, Святоволодимирівська (Калініна) 66, 69, 71, Степова 29–41, 43, 56, 58, 60, 62–68, Столярна 34–48, 39, 41–53, Богдана Хмельницького 22, Володимира Грищенка (Волгоградська) 23, 25, Гуляйпільська (Брянська) 2Б, 2Г, вул. Заводська 5, Незламна (Хакаська) 4, Узбекистанська 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА, пр. Металургів 22, 24, проїзд Ольги Яфи (Леваневського) 10, 4, 5, вул. Івана Богуна 18–50, 51–67, 71, 71а.

Окрім того, з 8:00 до 17:00 плануються відключення на таких вулицях: Величара (Сергія Тюленіна) 35–37, Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) 51–71, 50–68, 10В, 58А, 68Г, Гетманська 10, 5–11, 6А, 6–8, 12, провулок Зенітний 1–6, Коксовий 1–7, 2–8, Корабельний 5, Ясний 1–9.

Відключення світла в Запоріжжі 15 травня - це важливий етап планового ремонту, який дозволить підвищити якість електропостачання в різних районах міста.

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