Отключения света в Запорожье 15 мая производятся для улучшения электрической поставки и обеспечения бесперебойной работы электрических сетей.

Отключение света в Запорожье 15 мая произойдет из-за плановых работ по ремонту электрооборудования, сообщает Politeka.

Об этом информирует Запорожьеоблэнерго .

В частности, с 9:00 до 13:00 свет будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Гетмана Скоропадского (Доватора) 1–65, Ржаная (Стасова) 81–101, Оберегова (Громовой) 63–99, Славутича 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 69–94 1, 5–21, 25–71, 4, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36, пер. Арабатский 1-9, 6, 8, 12, пер. Батуринская (Жигулевский) 1–9, 2–10, 11–13, 12–18.

Также, с 9:00 до 17:00 на другой части города состоится плановый ремонт электрооборудования, что повлечет за собой временные отключения на таких улицах: Вагонная 21–25, 25а, 29–37, 39, 22–28, 30, 32–38, 45, 4 44-52, Васильева 44, ул. Культурная 68, 7, 71, 73, Леонида Каденюка (Чкалова) 16, 18, 24, 21, 23, 25, 27а, 26–32, 36, 7а, 9, 11, 13–17, 21, Святоволодимировская 29-41, 43, 56, 58, 60, 62-68, Столярная 34-48, 39, 41-53, Богдана Хмельницкого 22, Владимира Грищенко (Волгоградская) 23, 25, Гуляйпольская (Брянская) 2Б, 2Г, Заводская 5, Несокрушимая (Хакасская) 4, Узбекистанская 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА, пр. Металлургов 22, 24, проезд Ольги Яфы (Леваневского) 10, 4, 5, ул. Иоанна Богуна 18–50, 51–67, 71, 71а.

Кроме того, с 8:00 до 17:00 планируются отключения на таких улицах: Величара (Сергея Тюленина) 35-37, Героев полка "Азов" (бул. Гвардейский) 51-71, 50-68, 10В, 58А, 61Г, 6, Гетманская 12, переулок Зенитный 1–6, Коксовый 1–7, 2–8, Корабельный 5, Светлый 1–9.

Отключение света в Запорожье 15 мая – это важный этап планового ремонта, который позволит повысить качество электроснабжения в разных районах города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.