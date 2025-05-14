Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 15 травня та розповіли про цей день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 15 травня обіцяє хмарну, проте суху атмосферу, повідомляє Politeka.

День розпочнеться зі сходом сонця о 05:01, а завершиться заходом о 20:10. Впродовж усього дня небо буде вкрите щільними хмарами, однак опади не прогнозуються.

Температурний режим залишатиметься комфортним: вночі повітря охолоне до +9°C, а вдень потеплішає до +19°C. Вранці відчутна температура сягатиме +7...+9°C, а вдень – до +18...+19°C. Атмосферний тиск протягом доби буде стабільним – 750–752 мм рт. ст., що свідчить про відсутність значних змін погоди. Вологість коливатиметься від 90% уночі до 46% удень, а потім знову зросте до 64% увечері.

Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, посилюючи відчуття спеки та підвищуючи ризик теплового удару.

Вітер протягом дня буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 2,4–5,6 м/с, з найсильнішими поривами – до 19 м/с – у післяобідній час.

За народним прогнозом, саме цього дня традиційно починають співати солов’ї. Вважалося: якщо їхній спів гучний і заливистий – весна відходить, а літо на підході. А от коли птахи співають ще на голі дерева – це вважалося передвісником слабкого врожаю.

Загалом прогноз погоди в Запоріжжі на 15 травня можна охарактеризувати як помірно теплий, похмурий, але без дощу – ідеальні умови для неспішних прогулянок чи активного дня без парасольки.

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