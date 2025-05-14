Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 15 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Запорожье на 15 мая сулит облачную, однако сухую атмосферу, сообщает Politeka.

День начнется с восходом солнца в 05:01, а завершится закатом в 20:10. На протяжении всего дня небо будет покрыто плотными облаками, однако осадки не прогнозируются.

Температурный режим будет оставаться комфортным: ночью воздух охладится до +9°C, а днем ​​потеплеет до +19°C. Утром ощутимая температура будет достигать +7...+9°C, а днем ​​– до +18...+19°C. Атмосферное давление в течение суток будет стабильным – 750–752 мм рт. ст., что свидетельствует об отсутствии значительных изменений погоды. Влажность будет колебаться с 90% ночью до 46% днем, а затем снова возрастет до 64% ​​вечером.

Следует заметить, что высокая влажность опасна тем, что затрудняет терморегуляцию организма, усиливая чувство зноя и повышая риск теплового удара.

Ветер в течение дня будет преимущественно северо-восточным направлением со скоростью 2,4–5,6 м/с, с сильнейшими порывами – до 19 м/с – в послеобеденное время.

По народному прогнозу, в этот день традиционно начинают петь соловьи. Считалось: если их пение громкое и заливистое – весна отходит, а лето на подходе. А вот когда птицы поют еще на голые деревья – это считалось предвестником слабого урожая.

В общем, прогноз погоды в Запорожье на 15 мая можно охарактеризовать как умеренно теплый, пасмурный, но без дождя – идеальные условия для неспешных прогулок или активного дня без зонтика.

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