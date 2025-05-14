Прогноз погоди в Полтаві на 15 травня обіцяє похмуру, але теплу погоду без опадів, повідомляє Politeka.

Вже з самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які збережуться до пізнього вечора. Протягом дня температура варіюватиметься від +7°C вночі до +18°C вдень, з відчуттям температури близько +6°C на початку дня та до +18°C вночі. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним і коливатиметься між 751–752 мм рт. ст.

Вологість повітря буде змінюватись протягом дня, від 87% вранці до 48% ввечері. Така вологість може створювати певний дискомфорт для людей із захворюваннями серцево-судинної системи або для тих, хто чутливий до зміни погоди. Вітер буде помірний, зі швидкістю від 2 м/с вранці до 4,6 м/с вдень, а ввечері можливі пориви до 36 м/с, що може зробити умови ще більш неприємними для прогулянок на відкритому повітрі.

У цей день у Полтаві не варто очікувати сильних опадів, але хмарність буде триматися до самого вечора. Згідно з народним прогнозом, 15 травня вважається «Солов’їним днем», оскільки саме в цей час починають співати солов’ї. Якщо соловей співає заливисто, це є ознакою того, що весна йде на спад, а літо наближається. Якщо ж він заспівав на голих деревах, слід очікувати на неврожай плодів.

Згадуючи метеорологічні рекорди, за останні 130 років температура на 15 травня в Полтаві коливалася між +30°C у 2012 році та мінімумом у +0°C у 1954 році.

Прогноз погоди в Полтаві на 15 травня дозволяє з комфортом планувати день, хоча для людей, чутливих до змін умов, цей день може бути непростим через високий рівень вологості та похмурість.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Як повідомляла Politeka, Прогноз погоди у Полтаві на травень: синоптики розповіли, які несподіванки обіцяє останній місяць весни.