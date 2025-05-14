Прогноз погоды в Полтаве на 15 мая сулит пасмурную, но теплую погоду без осадков, сообщает Politeka.

Уже с самого утра небо будет затянуто облаками, которые сохранятся до позднего вечера. В течение дня температура будет варьироваться от +7°C ночью до +18°C днем, с ощущением температуры около +6°C в начале дня и до +18°C ночью. Атмосферное давление будет оставаться стабильным и будет колебаться от 751 до 752 мм рт. ст.

Влажность воздуха будет меняться в течение дня, с 87% утром до 48% вечером. Такая влажность может создавать определенный дискомфорт для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или для тех, кто чувствителен к изменению погоды. Ветер будет умеренный со скоростью от 2 м/с утром до 4,6 м/с днем, а вечером возможны порывы до 36 м/с, что может сделать условия еще более неприятными для прогулок на открытом воздухе.

В этот день в Полтаве не следует ожидать сильных осадков, но облачность будет держаться до самого вечера. Согласно народному прогнозу, 15 мая считается «Соловьиным днем», поскольку именно в это время начинают петь соловьи. Если соловей поет заливисто, это признак того, что весна идет на убыль, а лето приближается. Если же он спел на голых деревьях, следует ожидать неурожая плодов.

Вспоминая метеорологические рекорды, за последние 130 лет температура на 15 мая в Полтаве колебалась между +30 ° C в 2012 году и минимумом в +0 ° C в 1954 году.

Прогноз погоды в Полтаве на 15 мая позволяет с комфортом планировать день, хотя для людей, чувствительных к изменениям условий, этот день может оказаться непростым из-за высокого уровня влажности.

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