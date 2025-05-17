Подорожчання продуктів в травні в Дніпропетровській області є частиною загальної тенденції, яка помітна по всій Україні.

Подорожчання продуктів в травні в Дніпропетровській області відчули мешканці регіону при купівлі основних харчів — особливо м'ясних виробів, яєць та хліба, повідомляє Politeka.

Як інформує портал Мінфін, порівняно з минулим місяцем, ціни на окремі категорії зросли на 5–10%, що напряму вплинуло на витрати сімейного бюджету.

Зокрема, ціна на яйця трохи знизилася: «Квочка» (С1, 10 шт) коштує 62,90 грн проти 73,80 у квітні. Але інші марки, як-от «Ясенсвіт», подешевшали незначно: С1 (10 шт) — 73,63 гривні (у квітні — 73,40), С1 (18 шт) — 123,93 грн, що на кілька копійок дорожче, ніж раніше.

Серед хлібобулочних виробів хліб пшеничний (нарізка 650 г) подорожчав із 41,53 гривні до 43,65, а «Цар Хліб» — із 43,38 до 47,17. У м'ясному сегменті найбільше зросли ціни на свинину: грудинка — до 210,15 за кг, лопатка — 230,57, а ошийок — уже 330,10 (у квітні — 300,37). Буженина «Ятрань» зросла у вартості з 570,70 грн до 603,53.

Серед рибної продукції скумбрія подешевшала з 210,20 гривень до 206,55. Бакалія тримається стабільно: гречка коштує 34,10, макарони — 35,23 за кг, із незначним коливанням порівняно з квітнем.

Подорожчання продуктів в травні в Дніпропетровській області показує загальну інфляційну тенденцію, яка охоплює як базові товари, так і м’ясні та молочку.

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